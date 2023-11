Important incendie dans un bâtiment à Bruxelles: "9 personnes ont été transférées vers des hôpitaux"

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés à intervenir ce lundi matin, vers 5h10, pour un incendie dans un bâtiment squatté de 4 étages à la rue Saint-Jean. "L'incendie était pleinement développé au rez-de-chaussée à notre arrivée", indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Deux personnes ont été évacuées via l’auto-échelle en façade avant, une personne via les escaliers et une autre via un toit plat en arrière-façade, selon le porte-parole. Les maisons attenantes ont également dû être évacuées. "Au total 9 personnes, dont 5 policiers, ont été transférées vers des hôpitaux avec des intoxications à la fumée. Une des personnes évacuées souffre également de brûlures. Pas de pronostic vital engagé."