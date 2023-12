Une explosion suivie d'un incendie dans un immeuble de Schaerbeek: Une personne brûlée, "son pronostic vital est engagé"

"Incendie Cage aux ours", nous avertit Christopher grâce au bouton orange Alertez-nous, ce vendredi soir.

Les moyens pompiers, médicaux et la police sont arrivés sur place et y ont trouvé un "incendie pleinement développé et des dégâts aux maisons attenantes suite à l’explosion", continue le porte-parole. Pour venir à bout du brasier, les pompiers l'ont attaqué de l'extérieur, avec des auto-échelles, mais aussi de l'intérieur. L'incendie a finalement été circonscrit vers 23h.

Le Search & Rescue a été "heureusement négatif", précise Walter Derieuw. Trois personnes manquant à l'appel se sont manifestées plus tard.

Une personne a été brûlée et évacuée vers l'hôpital : "Son pronostic vital est engagé", annonce Walter Derieuw.