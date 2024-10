"Je suis innocent", a déclaré Jean-François G., prévenu pour tentative d'empoisonnement

"Je suis innocent", a déclaré Jean-François G., "je n'ai jamais fait de mal à mon ami. On bascule dans l'irrationnel", s'est-il exprimé mardi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. L'ingénieur biochimiste de 33 ans a maintenu ses dénégations. Il conteste avoir tenté d'assassiner son ami Gaël en l'empoisonnant au thallium entre août 2021 et mai 2022. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré et prononcera son jugement le 11 décembre à 14h00.