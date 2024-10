Jean-François G. plaide l'acquittement pour tentative d'assassinat par empoisonnement

Les conseils de Jean-François G., Me Carine Couquelet et Me Clémence Purnelle, ont plaidé l'acquittement de leur client mardi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Pour les deux pénalistes, il n'est pas prouvé que cet ingénieur biochimiste de 33 ans a empoisonné son ami Gaël au thallium entre août 2021 et mai 2022, et il n'est pas exclu que c'est la victime elle-même qui a pris de ce poison.