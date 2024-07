Jette : Le député bruxellois Jan Busselen tête de liste PTB-PVDA

C'est la première fois que le parti se présente dans cette commune. Le 9 juin dernier, le PTB-PVDA a récolté 17,99% des voix dans cette commune bruxelloise lors des élections à la Chambre.

"Nos propositions sur le logement abordable, la mobilité, la propreté et des services publics forts trouvent un écho auprès des habitants de la commune, de plus en plus de membres rejoignent notre section locale", explique le député, cité dans le communiqué.