La Brussels Pride met la communauté LGBTQIA+ à l'honneur

La Brussels Pride va mettre la communauté LGBTQIA+ à l'honneur ce samedi en parant les rues de la capitale des couleurs de l'arc-en-ciel. L'événement se déroule cette année sous le thème "Safe Everyday Everywhere" et prend la forme d'un appel aux actions contre toute forme de discrimination, violence ou crime haineux afin que chacune et chacun puisse se sentir libre et vivre sereinement.

La Pride a lieu alors que, selon un récent rapport européen, le harcèlement et les violences contre les personnes LGBTIQ sont en hausse, notamment en Belgique. Ainsi, 15% des répondants belges ont été agressés au cours des cinq années précédant l'enquête (13% en moyenne dans l'UE) et 6% lors de l'année précédente (5% dans l'UE).

"Cette année, la Brussels Pride tient plus que jamais à souligner l'importance de cette manifestation pour une société inclusive, plus sûre et plus juste pour toutes et tous au quotidien", soulignent les organisateurs de l'événement.