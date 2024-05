La Brussels Pride mettra la communauté LGBTQIA+ à l'honneur le 18 mai en parant les rues de la capitale des couleurs de l'arc-en-ciel. L'événement se déroulera cette année sous le thème "Safe Everyday Everywhere" et prendra la forme d'un appel aux actions contre toute forme de discrimination, violence ou crime haineux afin que chacune et chacun puisse se sentir libre et vivre sereinement, ont annoncé lundi les organisateurs.

"Cette année, la Brussels Pride tient plus que jamais à souligner l'importance de cette manifestation pour une société inclusive, plus sûre et plus juste pour toutes et tous au quotidien", ajoutent-ils.

La Pride March, point d'orgue de la Brussels Pride, démarrera du Mont des Arts dès 14h30, et envahira les rues du centre-ville. "Son objectif est de célébrer la diversité, la tolérance et l'acceptation de toutes et tous, indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre", expliquent encore les organisateurs.