La campagne "J'aime mon Horeca" appelle à soutenir le secteur de la restauration

"L'horeca belge et bruxellois, pilier essentiel de notre culture et de notre vie sociale, est en proie à une crise sans précédent, mettant à mal les établissements qui luttent pour rester ouverts malgré des charges accablantes et des marges réduites à néant", s'indigne d'emblée la fédération. Cette précarité est "insoutenable", souligne-t-elle.

L'ambition de la campagne est "d'accroître la mobilisation pour influencer les décideurs politiques", et plus spécifiquement le prochain gouvernement, afin qu'ils adoptent des mesures pour soutenir les 144.000 emplois et 25.000 entreprises du secteur, selon les chiffres du 3e trimestre 2023. La pétition en ligne a déjà rassemblé plus de 4.000 signatures.