La collecte des déchets modifiée dans sept communes bruxelloises le soir du Nouvel An

Les horaires de collecte des sacs poubelles seront modifiés le soir de 31 décembre pour plus de 150 voiries où les camions passent habituellement le dimanche après 20h00, indique Bruxelles-Propreté sur son site internet. Les communes concernées sont Anderlecht, Bruxelles-Ville, Forest, Ixelles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles et Uccle.

En raison des festivités du Nouvel An et pour des questions de mobilité, les équipes de Bruxelles-Propreté passeront plus tôt que d'ordinaire sur les axes concernés. Concrètement, l'organisme régional de collecte des sacs poubelles demande aux riverains concernés de sortir leurs déchets entre 16h00 et 18h00, au lieu de 18h00 à 20h00. La collecte se tiendra dans la foulée.

Ce geste permettra de fluidifier la mobilité et de réduire les déchets en rue au moment des festivités, conclut Bruxelles-Propreté.