La communauté palestinienne demande une "position forte" de la Belgique

Des représentants de la communauté palestinienne ont été reçus vendredi par le premier ministre Alexander De Croo, la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et la secrétaire d'État à l'Égalité des chances Marie-Colline Leroy au 16, rue de la Loi autour du récent regain de tensions au Proche-Orient entre Israël et le Hamas, notamment à Gaza. Les représentants palestiniens ont appelé à un cessez-le feu et à une position forte de la Belgique.