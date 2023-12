La commune de Schaerbeek retourne le buste de Roger Nols, l'ex-bourgmestre connu pour ses propos racistes

L'ancien bourgmestre de la commune de Schaerbeek passé du FDF au PRL, le parti libéral de l'époque, et ensuite au Front National, a dirigé la commune durant 20 ans. Il a marqué les esprits par ses propos jugés xénophobes et discriminatoires, allant jusqu'à débarquer un jour de 1986 à la Maison communale à dos de chameau, et jusqu'à accueillir le président du Front National français Jean-Marie Lepen.

Nous ne devons pas avoir peur de parler de notre histoire

Mardi, la bourgmestre Cécile Jodogne (DéFI) a retourné le buste. Et ce, en présence de l'échevine de la Culture et de l'Egalité des chances et des genres, Sihame Haddioui (Ecolo). "Le travail de mémoire est essentiel pour mieux connaître l'histoire de Schaerbeek, mais aussi pour lutter contre la polarisation", a déclaré l'actuelle bourgmestre. "Nous ne devons pas avoir peur de parler de notre histoire. Ce processus prouve que nous pouvons travailler avec les associations et les citoyens, et trouver des moyens originaux pour marquer ce travail de commémoration dans l'espace public."