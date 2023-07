La fête nationale se termine en apothéose au Cinquantenaire

Concert, spectacle son et lumière et feu d'artifice ont ponctué les festivités du 21 juillet, vendredi soir, dans le Parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Plusieurs artistes belges sont passés sur la scène dressée sous les célèbres arcades, un œil tourné vers la tribune où la famille royale avait pris place. Après le concert, le Roi, la Reine et leurs quatre enfants ont gagné la scène sous les acclamations du public.