La Grand-Place en fête à l'occasion de la Journée internationale des droits humains

"Nous vivons, aujourd'hui encore, une période durant laquelle les droits humains les plus fondamentaux sont de plus en plus malmenés, et cela aux quatre coins de la planète", a pointé la figure belge du monde associatif, Pierre Galand. "Serions-nous déjà les auteurs d'un négationnisme des droits humains?", a interrogé ce dernier.

"Que doivent en penser les populations, martyres, victimes des guerres en Ukraine, Palestine, Congo, Soudan, Sahara et dans trop d'autres régions du monde? Que doivent en penser ces familles dont les proches sont morts, noyés, en tentant d'atteindre les rivages de l'Europe dans l'espoir d'y trouver un salaire décent pour pouvoir nourrir les leurs, restés au pays ?", a-t-il continué.