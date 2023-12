La mobilité partagée davantage réglementée à Bruxelles à partir du 1er février 2024

La Région bruxelloise renforce l'encadrement des services de trottinettes, vélos et scooters partagés, annonce vendredi Bruxelles Mobilité dans un communiqué. Bolt et Dott seront les deux seuls opérateurs habilités à proposer des trottinettes en libre-service à Bruxelles, avec une offre totale de 8.000 engins contre 20.000 en circulation actuellement.

Quant aux vélos partagés, trois opérateurs se répartiront l'offre, à savoir Bolt, Dott et Voi (2.500 vélos par opérateur). Felyx et GO sharing seront les seuls habilités pour les scooters (300 engins par opérateur), et TIER et Pony se chargeront des vélos-cargo (150 chacun).

"Moins d'opérateurs, une flotte réduite et un service plus qualitatif", telle est la volonté de Bruxelles Mobilité. "Afin de laisser aux autres opérateurs le temps de s'adapter, une période de transition est prévue jusqu'au 1er février 2024", précise l'agence.