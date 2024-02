La N-VA plaide pour l'interdiction de rassemblements nocturnes dans certains quartiers

Le député bruxellois de la N-VA Mathias Vanden Borre a demandé jeudi l'interdiction de rassemblements de 20h à 8h dans les quartiers, à ses yeux, les plus problématiques la capitale à savoir le Peterbos, la Porte de Hal, et les Marolles. Il souhaite une présence policière accrue pour perturber les activités liées au trafic de drogue et qu'il soit procédé aux arrestations nécessaires.

Parmi la douzaine de propositions qu'il défend dans le contexte de la recrudescence de la violence urbaine observée au cours des dernières semaines à Bruxelles, il a réitéré le plaidoyer de la formation nationaliste flamande en faveur de la fusion des zones de police.

Le député demande aussi que le cadre de la police locale soit complété. Il veut la création d'une taskforce au sein du Conseil régional de sécurité afin de renforcer et d'accélérer la coopération et la coordination entre les zones de police locale et la police fédérale; une ligne téléphonique régionale où les infractions liées à la drogue peuvent être signalées de manière anonyme, et une unité spécialisée dans le banditisme et les stupéfiants au sein de safe.brussels.