La reine Mathilde participe à l'événement "Invisible Youth European Summit" à Bruxelles

La reine Mathilde a participé, vendredi vers 18h00, à l'événement "Invisible Youth European Summit" à la Basilique de Koekelberg. Organisé par le programme d'aide "Une étoile, un destin" de l'Organisation internationale pour la Réussite et le Développement (OIRD), il avait pour objectif de donner de la visibilité aux jeunes les plus vulnérables, "ceux qui manquent d'opportunités ou se sentent délaissés".

Au total, plus de 1.000 jeunes, âgés de 15 à 21 ans, se sont donc donné rendez-vous pour débattre de sujets de société, tels que la pauvreté, le harcèlement scolaire, l'inclusion et la lutte contre les discriminations. Les ministres-présidents des Régions wallonne et bruxelloise, Elio Di Rupo et Rudi Vervoort, étaient également présents.

Les participants, aussi appelés les "invisibles", venaient de Bruxelles, de Wallonie, de Flandre, mais également de plusieurs villes européennes partenaires, comme Marseille ou Nice.