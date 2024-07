La STIB adapte son offre pour le concert de P!nk au stade Roi Baudouin

La STIB proposera des métros, trams et bus supplémentaires ce dimanche 14 juillet à l'occasion du concert de P!nk au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Plus de 60.000 personnes sont attendues dans l'enceinte de la capitale pour profiter de la tournée "Summer Carnival" de la chanteuse américaine.

La STIB rappelle que le stade est accessible grâce à une ligne de métro, sept de tram et une de bus, soit autant de lignes qui seront renforcées dimanche soir à l'occasion de ce concert. Tout possesseur d'un billet pour le spectacle dispose ainsi d'un ticket aller-retour gratuit sur le réseau de transports bruxellois.

Dimanche, la ligne de métro 2 sera prolongée jusqu'à la station Roi Baudouin à partir de 17h00 jusqu'à la fin du service, pour permettre une fréquence d'un métro toutes les cinq minutes sur les lignes 2 et 6. La ligne de tram 7 sera également renforcée avec un passage toutes les 7 minutes et demie. Des métros, trains et bus supplémentaires seront par ailleurs prévus en réserve pour renforcer l'offre en temps réel sur les métros 2/6 et 1/5 ainsi que le tram 9.