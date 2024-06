La violence des milieux de la drogue à Bruxelles-Midi touche aussi des enfants

La violence liée au milieu de la drogue dans les environs de la gare de Bruxelles-Midi est de plus en plus terrible et touche également des enfants en rue, rapporte vendredi le journal Het Laatste Nieuws sur base d'entretiens avec des prestataires de soins, la police fédérale et Child Focus. Il s'agit principalement de jeunes originaires du Maroc, d'Algérie ou d'Afghanistan et venus seuls dans notre pays où ils sont brutalement exploités.