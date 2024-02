Lancement de la campagne "Sur les pavés, l'égalité" à Bruxelles

Le premier axe de la campagne d'Infor Jeunes Laeken se concentre sur des animations dans des écoles pendant l'année scolaire, avec pour ambition de sensibiliser les jeunes à la thématique de l'égalité femme/homme. Le harcèlement de rue, l'Evras (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle), le consentement ou encore à la contraception féminine et masculine sont autant de sujets abordés.

La promotion et l'accès à la culture pour toutes et tous comme vecteur de sens critique constitue le deuxième grand volet de "Sur les pavés, l'égalité". S'articulant autour de 7.000 passeports diffusés auprès de jeunes de 15 à 30 ans, cette offre permet - moyennant une participation créative en faveur de l'égalité de genre - d'accéder gratuitement du 8 mars au 8 avril à des spectacles culturels (théâtres, cinéma, danse et autres concerts), grâce à la collaboration d'une vingtaine d'acteurs culturels. Les places peuvent être réservées via le site www.surlespaveslegalite.com.