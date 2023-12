"L'antisémitisme, plus jamais", clament des milliers de personnes à Bruxelles

Plusieurs milliers de personnes ont marché dimanche dans les rues de Bruxelles lors d'une marche nationale contre l'antisémitisme. Des divergences étaient notables parmi la communauté juive, mais le fond semblait cependant commun. "L'antisémitisme, plus jamais. Et plus jamais, c'est maintenant", a insisté le coprésident du FJO, Philippe Scharf.