L'attentat de Bruxelles et le conflit israélo-palestinien ont un impact chez Télé-Accueil

Le nombre d'appels téléphoniques à destination du service d'écoute gratuit Télé-Accueil "est certainement en recrudescence" depuis l'attentat de Bruxelles du 16 octobre 2023 et la flambée de violence des dernières semaines dans le conflit israélo-palestinien, apprend le directeur de Télé-Accueil Bruxelles, Pascal Cayaert, à l'agence Belga.

Par ailleurs, ces deux événements "exacerbent les sentiments, les angoisses, le mal-être" d'après le responsable bruxellois: "Les appelants ont encore plus l'impression que le monde court à sa perte. Nous avons aussi davantage de victimes de désinformation qui ne croient pas les actualités."

"Nous décrochons environ 10 ou 15 fois en plus par jour" rien que pour Bruxelles, complète ce dernier. "La différence n'est pas énorme, mais elle s'explique par le fait que, déjà en temps normal, le nombre d'appels reçus est supérieur à notre capacité à répondre", nuance-t-il.

Les collaborateurs au bout du fil sont des bénévoles, précise Pascal Cayaert. "Il faut les sélectionner, les superviser, les former et les encadrer par des professionnels", rend-il compte. En plus des infrastructures, cela coûte forcément de l'argent. "Nos ressources sont limitées".

Des subsides publics sont bien octroyés dans la capitale comme en Wallonie, mais ils ne suffisent pas si l'on en croit Pascal Cayaert: "Pour Bruxelles, cinq équivalents temps plein sont financés tandis qu'entre 175.000 et 180.000 euros sont attribués pour la formation des bénévoles. En Wallonie, c'est encore moins. Cet argent ne nous permet pas de payer un spot publicitaire pour nous faire connaître, par exemple."

Car l'autre défi du Télé-Accueil est de dénicher des volontaires: "C'est compliqué de trouver des bénévoles, car de plus en plus de collectifs citoyens voient le jour."