Le Brussels Design September reviendra animer la capitale en septembre

Selon eux, les designers belges réussissent à "allier forme et fonction, créant des œuvres uniques où l'expression artistique prime sur la simple utilité". Ils décrivent les créations noir-jaune-rouge comme "souvent surprenantes et provocantes", qui "invitent à la réflexion et à l'interaction".

Duplex Studio, avec MAD.brussels, Design September et Reset proposeront également, outre l'exposition de designers, une matériauthèque, des conférences et divers ateliers.

L'exposition "Renewal" invitera à s'interroger sur la manière dont le design peut apporter sa pierre à l'édifice de l'économie circulaire, "en utilisant des matériaux durables, recyclés et biosourcés", expliquent les organisateurs. La capsule sur la transformation urbaine vise, elle, à "explorer les solutions innovantes apportées par le design pour améliorer la qualité de vie urbaine".

Le double salon du design vintage et contemporain, "Brussels Design Market" et "For the Now", aura, lui, lieu à Tour & Taxis les 16 et 17 novembre.