Le centre de crise bruxellois activé pour encadrer les festivités du Nouvel An

Le traditionnel feu d'artifice du Nouvel An, tiré cette année depuis la place des Palais, attire habituellement les foules dans le centre-ville bruxellois. Afin que les festivités se déroulent en toute sécurité, le centre de crise régional (RCCR) a été activé pour la nuit de la Saint-Sylvestre, a annoncé vendredi safe.brussels, qui coordonne la prévention et la sécurité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le RCCR suivra en temps réel le déroulement de la soirée pour coordonner les services de secours et d'intervention, et analyser les informations collectées "afin de réagir d'emblée et de prendre les mesures nécessaires le cas échéant", a expliqué la directrice générale de safe.brussels, Sophie Lavaux, citée dans un communiqué.

La possession et le transport de feux d'artifice par les particuliers sont par ailleurs interdits sur tout le territoire régional depuis le 15 décembre et jusqu'au 3 janvier inclus, a souligné le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort. L'objectif est "d'éviter que des activités risquées impliquant la manipulation de matériel pyrotechnique n'entrave le travail de nos forces de l'ordre sur le terrain ou ne blessent ceux-ci", a-t-il justifié, alors que les pompiers bruxellois avaient été la cible de tirs de feux d'artifice à plusieurs reprises l'an dernier lors du réveillon. Plus d'une centaine d'interventions avaient en outre concerné des arbres, véhicules, palettes et autres conteneurs de déchets incendiés.