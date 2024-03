Le centre d'urgence des pompiers de Bruxelles pourra visionner des images d'un incident

Toute personne appelant le centre d'urgence des pompiers de Bruxelles pourra désormais leur transmettre, via son smartphone, des images en direct de l'incident faisant l'objet de l'appel. C'est ce que rapporte Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "Cette nouvelle technologie nous permet de nous rendre immédiatement au bon endroit, avec les ressources appropriées. Pour l'instant, cette technologie ne sera utilisée que dans le cadre d'interventions sur des incendies où il peut être utile de voir des images".

"Lorsque vous appelez le 112 pour signaler un incendie, il se peut que l'on vous demande si vous voulez donner accès à la caméra de votre téléphone portable", explique M. Derieuw. "L'opérateur vous demandera d'abord votre accord, puis il vous enverra un lien sur votre smartphone. Si vous acceptez, votre caméra s'ouvre et les services d'urgence peuvent voir la situation sur le lieu de l'incendie sur un écran au centre d'urgence pendant que vous continuez à parler."

"L'idée du livestreaming vient de l'étranger et les pompiers de Bruxelles sont à ce jour la seule zone d'urgence belge à disposer de cette option", ajoute M. Derieuw. "La technologie a été testée pendant quelques mois et elle est maintenant disponible en ligne et peut donc être utilisée 24 heures sur 24."