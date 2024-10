Le chauffeur de taxi, la victime "oubliée" de l'attentat terroriste du 16 octobre 2023

Un an après l'attentat terroriste perpétré sur la place Sainctelette, à Bruxelles, emportant la vie de deux Suédois et blessant un troisième, l'association Life for Brussels a tenu à rappeler le quotidien plus que compliqué d'une quatrième victime "souvent oubliée", le chauffeur de taxi.

"Ce soir-là, il a croisé le regard du terroriste et depuis, n'a pas été épargné par la spirale infernale du syndrome de stress post-traumatique. Il a été reconnu inapte à reprendre le travail", a souligné mercredi l'association pour l'aide et l'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme. Life for Brussels a rendu hommage aux victimes décédées, à leur famille, ainsi qu'à l'homme blessé et ses proches, tout en exprimant son soutien à cette autre victime "jusqu'ici ignorée".

"Ma famille et moi avons été complètement oubliés, laissés pour compte", a déclaré le chauffeur de taxi. "Depuis le 16 octobre, je ne suis plus le même, chaque jour est un combat, et parfois je me demande combien de temps je pourrai encore tenir. La vie n'a plus de sens. Je revis cette journée sans fin, et je me demande pourquoi personne ne me considère."