Le festival d'art augmenté Invisible veut mettre en lumière les "invisibles de l'histoire"

Un nouveau festival d'art, baptisé Invisible Festival, dévoilera ses œuvres d'art augmenté du 21 au 24 mars à Tour & Taxis, à Bruxelles. L'événement, ouvert au grand public les 22 et 23 mars, mettra en avant les "invisibles de l'histoire" par le biais d'œuvres et créations numériques et un parcours utilisant la réalité augmentée. Il y sera également question de panafricanisme et d'afrofuturisme dans le cadre de la décennie internationale consacrée aux personnes d'ascendance africaine.

La première édition de l'Invisible festival, initiée par X4R Heritage et organisé avec le soutien du Printemps Numérique, de Women in Art et de Stereopsia.eu, s'articulera autour de trois zones d'activités : un "media hub" avec des tables rondes, discussions et démonstrations technologiques ; une zone de jeux en réalité virtuelle, autour de contenus culturels et éducatifs ; et "l'expérience noire", une expérience immersive narrative au cœur de l'Alabama des années 50, en pleine lutte pour les droits civiques.

Un circuit de visite d'art augmenté dans et autour de la gare maritime est également au programme de l'événement, ouvert gratuitement au grand public les 22 et 23 mars.