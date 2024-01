Le festival de cinéma En Ville ! organisé du 29 janvier au 4 février à Bruxelles

Des films palestiniens ou encore le documentaire français "Knit's island" d'Ekiem Barbier, Guilhem Causse et Quentin L'helgoualc'h seront notamment projetés. Situé dans un monde rural virtuel à la fois incroyablement réaliste et douloureusement surréaliste, le film se concentre sur la notion de "réalité" dans l'environnement virtuel et numérique.

Au sein du festival, deux compétitions internationales seront organisées, une pour les courts et moyens-métrages et une pour les longs-métrages. Un concours à échelle nationale se tiendra également au même moment.

Des films du Brésil, d'Algérie, de Syrie et d'autres pays, primés au niveau international, seront également au programme. Au total, 28 films de 14 réalisateurs et 14 réalisatrices seront projetés, dont dix premières exclusives en Belgique.

"Dès le départ, le festival En Ville ! s'est consacré à la question du territoire. Le territoire où on vit et le territoire qu'on défend", explique la directrice du festival, Pauline David. "C'est le cas notamment avec le peuple indigène Krahô au Brésil dans le puissant "The Buriti Flower" de Renée Nader Messora et João Salaviza ainsi qu'avec les hommes et les femmes qui luttent pour sauver le Gave d'Oloron, une rivière dans le sud-ouest de la France dans "La rivière" de Dominique Marchais."