Le festival de musique électronique Hangar fera tanguer le port de Bruxelles fin avril

Le festival de musique électronique Hangar reviendra ces 27 et 28 avril prochains pour une troisième édition le long du canal de Bruxelles, a indiqué l'organisation mardi. Jusqu'à 100.000 visiteurs sont attendus durant le week-end pour profiter d'une programmation internationale éclectique riche de plus de 20 artistes de renom.

L'événement, qui donne le coup d'envoi de la saison des festivals, offrira aux visiteurs trois scènes installées en plein air au milieu de la zone industrielle, le long du canal de Bruxelles.

Au total, 18 heures de musique feront vibrer les festivaliers. La journée de samedi accueillera notamment Chloé Caillet, Clara D, Gabrielle Kwarteng, Mochakk, et Toolate Groove. Le dimanche, plusieurs pionniers de la house et de la techno se produiront, à l'instar de Denis Sulta, DJ BORING, HAAi, Lilihell, Mathame, et Mooglie.