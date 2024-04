Le festival du cirque Hopla! s'installera à Bruxelles du 27 avril au 3 mai

Le festival de cirque Hopla! virevoltera du 27 avril au 3 mai entre plusieurs lieux bruxellois, annonce jeudi l'organisation. L'événement gratuit se veut "accessible et convivial" et proposera notamment des initiations aux arts du cirque.

Cette 17e édition voyagera entre le piétonnier, le parc de Tour et Taxis, l'esplanade de l'Héliport et la salle Bronx, entre autres. Dans un souci d'inclusivité, le festival collabore avec la fondation I see et son équivalent néerlandophone Nevero pour proposer de l'audiodescription pour plusieurs spectacles.

L'école du cirque et Circus zonder handen proposeront également des initiations à la jonglerie, aux acrobaties, au funambulisme ou au trapèze à destination des enfants.