Le Fuse remet 30 ans de matériel iconographique aux Archives de la Ville de Bruxelles

Le Fuse remettra ses affiches, flyers et autres documents iconographiques aux Archives de la Ville de Bruxelles le 13 septembre prochain, annonce vendredi la Ville. Ce don s'inscrit dans le cadre du 30e anniversaire du club techno bruxellois.

La version numérique des documents originaux permettra en outre d'illustrer une publication consacrée à l'emblématique boîte de nuit. C'est avec cet objectif en tête que les directeurs du Fuse, Andy Walravens et Steven Van Belle, et le journaliste Koen Galle avaient initialement contacté les Archives de la Ville de Bruxelles.

Au total, 173 programmes, 272 flyers, une quarantaine de goodies et plus de 300 affiches datant de 1994 à 2022 seront versés aux Archives de la Ville de Bruxelles, la thématique du clubbing étant jusqu'ici très peu documentée dans les fonds actuels. Le matériel iconographique sera ensuite scanné, afin de préserver l'intégrité matérielle des collections face aux risques de détérioration.

"Le Fuse est fier d'être le premier nightclub bruxellois à faire don d'une partie substantielle de ses archives aux Archives de la Ville de Bruxelles. Préserver les premières années de notre club est à la fois crucial et inestimable", ont déclaré les deux directeurs.

"Préserver les archives du temple de la techno à l'aura internationale est un geste fort qui réaffirme l'ancrage du clubbing dans notre culture. Le Fuse est plus qu'un lieu de fête, c'est un témoin vivant de l'évolution de la scène électro, un carrefour des créations musicales qui ont marqué l'histoire et l'illustration de l'esprit avant-gardiste qui fait vibrer la Ville depuis plus de 30 ans", a renchéri l'Échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles, Delphine Houba.

À l'occasion des 30 ans du Fuse, le Manneken-Pis recevra également un costume de la célèbre boîte de nuit le 13 septembre.