Le Manneken Pis revêtu de la tenue olympique belge

L'Ordre des Amis de Manneken Pis a remis, mardi matin à l'hôtel de ville de Bruxelles, le 1.152e costume de la statue la plus célèbre de Belgique à l'occasion des Jeux olympiques de Paris, qui se dérouleront du 26 juillet 2024 au 11 août 2024. Le bourgmestre Philippe Close (PS) et le président du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) Jean-Michel Saive ont assisté à la cérémonie.