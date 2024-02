Le nouveau pôle interuniversitaire ULB-VUB fait entrer Usquare dans une nouvelle phase

La première phase de rénovation du projet Usquare, sur le site de l'ancienne école de gendarmerie à Ixelles, a pris fin avec l'inauguration, jeudi, du nouveau pôle interuniversitaire de l'ULB et de la VUB. Le bâtiment principal accueille un centre académique pluridisciplinaire qui se voudra "ouvert sur le quartier, ainsi que sur le monde".

La reconversion de l'ancien site de la gendarmerie est en cours depuis son acquisition par la Région bruxelloise en 2016, avec le financement du fonds fédéral Beliris. L'objectif est de transformer cette caserne d'ici à 2028 en un quartier multifonctionnel et ouvert, proposant des logements abordables, des kots, un marché alimentaire durable, des équipements collectifs...

Les deux universités bruxelloises, ULB et VUB, occuperont à terme six bâtiments du site pour former un nouveau pôle interuniversitaire de plusieurs entités. L'institut d'études avancées de Bruxelles (BrIAS), concentré sur le développement durable, accueillera notamment des chercheurs étrangers qui pourront être logés durant dix mois grâce à des appartements aménagés dans le bâtiment.