Le parquet demande le renvoi en correctionnelle de l'échevin Michel De Herde

Le parquet demande le renvoi en correctionnelle de l'échevin schaerbeekois Michel De Herde, poursuivi pour viol et atteinte à l'intégrité sexuelle. L'information rapportée jeudi par la RTBF a été confirmée par le parquet de Bruxelles. L'enquête a recensé sept victimes, outre la détention et l'acquisition d'images d'abus sexuel de mineurs. La chambre du conseil se prononcera sur cette requête le 22 octobre.

L'affaire remonte à mai 2022 lorsque l'échevine Ecolo Sihame Haddioui porte plainte contre son collègue Michel De Herde pour attentat à la pudeur. D'autres faits ont ensuite été mis au jour et, en février 2023, l'homme politique, figure locale et échevin depuis près de 30 ans, est officiellement inculpé de viol sur mineur de moins de seize ans, mineur de plus de seize ans et détention d'images pédopornographiques. Déjà privé de ses compétences, Michel De Herde accepte alors de ne plus assister aux réunions du collège et du conseil communal, le temps de l'enquête.

Les faits de viol qui lui sont reprochés s'étalent sur une période de 6 ans, de 2014 à 2020.

Michel De Herde, qui nie les accusations, a été privé de ses compétences. Son parti, DéFI, l'a suspendu jusqu'au jugement. La commune de Schaerbeek s'est constituée partie civile.