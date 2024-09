Le Procureur est très inquiet de l'augmentation des dossiers de protection de la jeunesse

"Les affaires relatives à la protection de la jeunesse ont augmenté de 49% au cours des dix dernières années, dont une augmentation de 11% pour la seule année 2023 par rapport à 2022", a communiqué Frédéric Van Leeuw au cours de sa mercuriale, le traditionnel discours prononcé par les procureurs généraux de chaque arrondissement judiciaire. "Il s'agit du nombre de dossiers entrants le plus élevé depuis le début de l'enregistrement officiel des statistiques annuelles des parquets de la jeunesse du ministère public, en 2010". Et la plus grande cause de cette croissance se situe dans les dossiers relatifs aux mineurs en danger, a expliqué le haut magistrat.

Il a avancé que ces chiffres sont à comprendre avant tout dans un contexte de société général, où l'individu prime sur le collectif et où celui-ci est sans cesse poussé à atteindre son "moi idéal". Cette quête de la perfection conduit certains à la dépression puis aux addictions. "Que signifie être jeune aujourd'hui dans une telle période de vide relationnel?", a questionné le Procureur général. "L'estompement du 'nous' impacte les plus jeunes générations [...] Bruxelles est la région la plus jeune du pays, 22% de ses habitants ont moins de 18 ans. Mais qu'en fait-on? Six enfants sur dix y bénéficient d'un supplément social pour les allocations familiales. Par ailleurs, [...] 32% des Bruxellois qui reçoivent le revenu d'intégration sociale sont âgés entre 18 et 24 ans".