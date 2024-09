Le réseau de la Stib sera fortement perturbé lundi

Les syndicats de la Stib ont invité leurs affiliés à participer à l'action et la société bruxelloise de transport public prévoit donc de fortes perturbations sur le réseau métro, tram et bus.

Environ 10.000 personnes sont attendues lundi dans la capitale pour une manifestation nationale en soutien aux travailleurs et sous-traitants d'Audi Brussels, dont l'avenir est en suspens. Cet appel du front commun syndical s'érige également en cri d'alarme face aux difficultés que traverse l'ensemble du secteur industriel européen.

La Stib tentera néanmoins d'assurer au moins une partie du service et informera les voyageurs de la situation sur le réseau en temps réel via ses différents canaux (site internet, application mobile, écrans aux arrêts et en stations, réseaux sociaux).