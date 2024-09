Le ring en travaux à hauteur d'Anderlecht d'octobre à décembre, perturbations importantes

Le pont qui enjambe le boulevard Sylvain Dupuis à Anderlecht et sur lequel circulent les usagers du R0 doit subir des réparations. Le tablier de l'ouvrage présente en effet des fissures, raison pour laquelle la vitesse maximale sur le ring est limitée à 50 km/h depuis juillet sur ce tronçon, tandis que le passage est réduit à une seule bande par sens sous le pont.

Bruxelles Mobilité entamera des travaux sur le ring lui-même à partir du 7 octobre et jusqu'au 20 décembre. Le chantier entraînera la fermeture du ring intérieur entre les kilomètres 54 et 53. En conséquence, le trafic sera déporté sur le ring extérieur, où deux bandes seront dédiées à chaque sens de circulation et où la vitesse sera limitée.