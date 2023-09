Le roi Philippe rencontre les 12 personnes nommées par le mouvement Be Heroes

Le roi Philippe et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden ont rencontré mardi après-midi les 12 personnes nommées par Be Heroes. Pour la quatrième année consécutive, le mouvement civil a permis aux citoyens de voter pour une personne qui a accompli un petit acte héroïque.

Parmi toutes les histoires soumises sur le site de l'initiative, 50 héros ont été sélectionnés pour participer à la cérémonie de la fête nationale, le 21 juillet. Douze d'entre eux ont eu l'opportunité de raconter leur histoire au Roi. Lilith Appeltans figure parmi les élus.

Lilith Appeltans, une adolescente originaire de Flandre occidentale dont le frère Ernest est atteint du syndrome de Down et parle difficilement, a réalisé des vidéos pour enseigner à ses pairs le SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren, NDLR). La jeune fille de 14 ans détestait ne pas pouvoir discuter avec son petit frère. Elle a donc décidé d'apprendre elle-même la langue des signes pour pouvoir, plus tard, la transmettre. "Depuis que je sais parler la langue des signes, notre lien est devenu beaucoup plus fort. Nous voulions aussi l'enseigner à d'autres enfants", a-t-elle témoigné.