Le ruisseau Geleytsbeek à Uccle totalement sorti du réseau d'égouts

Le ruisseau Geleytsbeek, qui prend sa source au Parc Fond'Roy à Uccle et serpente dans la commune bruxelloise jusqu'à se jeter dans le Zwartebeek, n'est désormais plus renvoyé à l'égout, a indiqué jeudi la commune d'Uccle. L'objectif est à la fois de favoriser la biodiversité et de diminuer le risque d'inondations.