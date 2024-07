L'échevin Charles Spapens tête de liste PS-Vooruit à Forest

"C'est accompagné d'un bilan solide que nous nous présentons aux Forestoises et aux Forestois. Nous avons mené des projets ambitieux et nous souhaitons poursuivre le travail si les citoyennes et les citoyens nous le permettent. Je pense au projet Aby visant à réhabiliter l'Abbaye de Forest et à l'extension de son parc, à la sécurisation de nos abords d'écoles, aux nouvelles infrastructures sportives, à la création de filières de valorisation des déchets ou encore au développement d'une antenne de proximité (Lisa) visant à rapprocher les habitantes et les habitants des services communaux", énumère l'interéssé, cité dans le communiqué.

Charles Spapens sera épaulé par la députée bruxelloise Nadia El Yousfi, qui figure à la 2e place.