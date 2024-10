Les organismes d'insertion socioprofessionnelle inquiets d'une possible perte de subsides

Une centaine de personnes se sont rassemblées jeudi devant le cabinet du ministre bruxellois de l'Emploi, Bernard Clerfayt, à l'appel de la Fédération bruxelloise des organismes d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale d'insertion (FeBISP), de son homologue néerlandophone, FeBIO, et des syndicats. Ceux-ci exigent l'implication des partenaires sociaux dans l'élaboration d'un arrêté ministériel concernant des subsides destinés aux organismes d'insertion professionnelle.

Les partenaires sociaux déplorent ces retards inhabituels qui "mettent les associations en grandes difficultés financières". L'équilibre financier de 21 ASBL employant plus de 400 personnes est ainsi menacé.

Un accord signé entre le gouvernement bruxellois, les employeurs et les syndicats dans les années 2000 prévoyait une enveloppe "coordination", d'un montant de 1,7 million d'euros pour les Missions locales. Celui-ci était renouvelé chaque année via un arrêté ministériel, mais le cabinet du ministre Bernard Clerfayt n'a jamais confirmé par écrit les budgets pour l'année 2024.

Le cabinet du ministre Clerfayt a récemment annoncé aux partenaires sociaux son intention de ne pas renouveler l'arrêté datant de 2002, tout en assurant qu'un nouvel arrêté était en cours d'élaboration.

"Le cabinet avance seul, ignorant totalement les partenaires sociaux dans ce processus. Ce procédé est antidémocratique et inacceptable", s'insurgent les partenaires sociaux. "Malgré nos demandes répétées, aucun document de travail ne nous a été communiqué. Nous n'avons donc aucune information sur la base justifiant une telle décision. Aucune concertation sociale n'a eu lieu autour de cette décision unilatérale."

Les acteurs du secteur exigent donc d'être intégrés dans l'élaboration cet arrêté et se disent ouvert à une réforme, "à condition qu'elle soit réfléchie et bénéfique sur le long terme et qu'aucun acteur ne soit perdant".