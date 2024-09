Les parlementaires appelés à rendre l'IVG plus accessible lors d'une action à Bruxelles

Une action était organisée jeudi matin par la plateforme nationale "Abortion Right" dans les rues de la capitale. L'objectif: dénoncer les entraves et les discriminations à l'accès à l'avortement en Belgique. "Chaque année, plus de 350 femmes ayant dépassé le délai légal de 12 semaines de grossesse doivent se rendre aux Pays-Bas pour subir une interruption volontaire de grossesse (IVG)", pointe la plateforme.