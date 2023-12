Les politiques en nombre à la marche contre l'antisémitisme

Des milliers de personnes ont marché dimanche après-midi dans la capitale pour "dire non" à l'antisémitisme. De nombreuses personnalités politiques étaient présentes au rassemblement, organisé par le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB), le Forum der Joodse Organisaties (FJO) et la Ligue Belge contre l'Antisémitisme (LBCA),

Sans bannière partisane, les politiques n'ont pas manqué à l'appel. Tous les partis étaient présents, sauf le PTB qui avait annoncé son absence, jugeant l'événement instrumentalisé pour empêcher la critique à l'égard de l'État d'Israël.

"Pour Ecolo, cela coule de source de lutter contre toute forme de haine et de xénophobie, dont l'antisémitisme", a déclaré la coprésidente du parti, Rajae Maouane, à l'agence Belga. Elle affirme en outre n'avoir "aucune remarque à recevoir d'un sympathisant à l'extrême-droite", faisant référence à Joël Rubinfeld. "Ce qu'on doit faire, en ce moment, c'est se rassembler, et non pas souffler sur les braises comme essaient de le faire certains", a-t-elle ajouté.