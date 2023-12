Les recommandations des jeunes de la FWB pour une école "plus pratique et plus humaine"

Selon le mémorandum "Être jeune en 2023" publié lundi par le Forum des jeunes, recensant les témoignages de plus de 1.000 jeunes âgés de 16 à 30 ans vivant en Fédération Wallonie-Bruxelles, la majorité de ceux-ci estiment que le système scolaire est "défaillant".

"L'école n'aura de sens que si elle forme des êtres humains complets, capables de créer un monde meilleur après leur formation, et pas uniquement des détenteurs de savoirs. C'est ça le problème, l'école produit des têtes pleines, mais pas forcément bien faites", témoigne E., 24 ans.

Des cours d'éducation aux enjeux environnementaux, une plus grande ouverture sur des sujets de société, un apprentissage davantage effectif des langues étrangères (dont le néerlandais), des cours d'éloquence ou encore l'apprentissage "d'aspects concrets de la vie", sont autant de recommandations qui se dégagent du millier de témoignages recueillis à travers Bruxelles et la Wallonie.

"Je pense que ce serait pertinent de donner un cours sur toutes les questions administratives (comme les impôts, les démarches bancaires, la mutuelle, etc.). Moi j'ai de la chance parce que mes parents m'aident, mais j'ai des potes issus de quartiers populaires pour qui ces démarches-là sont plus compliquées", explique A., 26 ans.

Au-delà du fond, les méthodes sont aussi pointées par de nombreux répondants. Ceux-ci estiment qu'un enseignement plus ludique et plus "pratique", comprenant par exemple davantage de travaux de groupe, aurait tout à gagner.