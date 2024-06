L'histoire de l'artillerie s'expose en miniature au Musée de l'Armée cet été

L'exposition s'adresse principalement aux enfants, mais elle peut aussi, selon le musée, plaire aux adultes. Un parcours familial est disponible pour les plus jeunes. Les versions miniatures des catapultes de la Rome antique jusqu'au plus gros canon allemand de la Seconde Guerre mondiale sont toutes exposées dans la halle Bordiau du Musée de l'Armée. Des canons et des systèmes de missiles plus contemporains sont également montrés.

L'exposition a été réalisée en collaboration avec Philippe Bragard, professeur émérite d'histoire de l'architecture et de l'urbanisme à l'Université catholique de Louvain (UCLouvain). "Cet expert au curriculum vitae impressionnant mène des recherches sur l'histoire des fortifications, du génie, de l'artillerie et de l'urbanisme, de la cartographie et de la topographie anciennes, de la conservation du patrimoine et de l'histoire militaire de Namur", précise le Musée dans un communiqué.

Le prix est compris dans le ticket d'entrée du Musée de l'Armée.