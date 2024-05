L'Ihecs rachète le bâtiment BluePoint à Schaerbeek pour un déménagement en 2026

L'Institut des Hautes Études des Communications Sociales (Ihecs) va racheter le bâtiment de bureaux BluePoint, installé à Schaerbeek, non loin du futur quartier Mediapark. L'information, révélée par L'Écho, a été confirmée par l'administrateur général de la haute école, Jean-François Raskin. L'objectif est un déménagement pour la rentrée académique de l'année scolaire 2026-2027.

Plus de 3.000 élèves déménageront d'ici à 2026, au mieux, dans les 19.000 mètres carrés de ce bâtiment qui accueillait jusqu'ici des bureaux, un centre de conférence et des salles dédiées aux événements. "Plusieurs entreprises sont installées dans ce bâtiment, dont la fédération des entreprises technologiques, Agoria. Les baux se finissent prochainement, et nous allons donc planifier un déménagement progressif, service par service", a expliqué Jean-François Raskin à Belga.

L'Ihecs, jusqu'ici installé dans le centre de la capitale, déménagera près du futur quartier Mediapark et se rapprochera ainsi de plusieurs médias audiovisuels comme la RTBF, dont le transfert dans son nouveau siège est prévu pour 2025, et le média régional BX1, qui occupera le futur bâtiment Frame, toujours en construction.