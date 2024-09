L'information ouverte contre l'entreprise Cowboy et son jeu "Race" est classée sans suite

Le parquet de Bruxelles a décidé de classer sans suite l'information judiciaire ouverte contre la SA Cowboy, fabricant et vendeur de vélos électriques, a-t-il communiqué jeudi. Cowboy faisait l'objet d'une enquête concernant son jeu "Race". Il avait été lancé début juillet via l'application connectée aux vélos de la marque, et invitait les cyclistes à s'affronter sur des segments de 500 mètres dans la ville.