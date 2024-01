L'Office des étrangers dément les accusations de violences en centres fermés

En moins d'un an, deux détenus sont morts au centre fermé de Merksplas, situé près d'Anvers. Selon les conclusions de l'Office des étrangers et du parquet d'Anvers, il s'agit de suicides.

Les collectifs "Zone neutre" et "Getting the voice out" continuent néanmoins à pointer les "circonstances opaques" de cette mort - à l'instar de celle de Tamazi Rasoian, en février 2023 - et dénoncent les conditions de détention des centres, selon eux nuisibles à la santé mentale et physique des détenus.