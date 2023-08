Médecins Sans Frontières appelle à renforcer la vaccination des demandeurs d'asile

Face à la multiplication des cas de diphtérie, de rougeole et de polio, des maladies hautement contagieuses "pourtant évitables" en Europe, Médecins sans Frontières (MSF) a organisé deux campagnes de rattrapage vaccinal à destination des demandeurs de protection internationale. L'organisation appelle mardi les autorités à "renforcer la vaccination de routine contre ces maladies".

Les équipes de MSF ont vacciné plus de 400 personnes en décembre 2022 et près de 400 autres en juin 2023, dans des centres pour sans-abri bruxellois, dans certains squats et au Hub Humanitaire, où les demandeurs d'asile se rassemblent, faute d'hébergement dans les centres Fedasil, indique l'association dans un communiqué publié mardi.

Ces campagnes faisaient suite à des cas positifs de diphtérie détectés, en 2022, par MSF au Refugee Medical Point (RMP), un centre médical pour les demandeurs de protection internationale, ainsi qu'à des cas de rougeole signalés dans un centre d'hébergement d'urgence en mai 2023.