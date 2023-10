"Menstruositées", l'exposition bruxelloise qui lève le tabou autour des menstruations

"Sensibiliser autour du phénomène des menstruations et réfléchir à la place qu'elles prennent dans la vie quotidienne, la culture et l'espace public", telle est l'ambition de l'exposition gratuite "Menstruositées", qui se tiendra au Brass, le centre culturel de Forest, du 16 novembre au 3 décembre.

L'exposition "raconte et met en scène les histoires, les choses et les pratiques liées aux menstruations", peut-on lire dans un communiqué. Monté par la sociologue Coralie Theys et par Alice Conquand, co-fondatrice de l'agence d'innovation sociale par le design "LUC Lab", ce projet artistique souhaite "répondre au manque de visibilité du phénomène des règles".

Le "cabinet de menstruositées", cœur de l'exposition, donnera au public l'occasion de découvrir une multitude d'objets, de capsules audio, d'illustrations ou encore de cartographies et autres installations, pensées et réalisées sur base de témoignages, de rencontres et d'ateliers.