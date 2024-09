La cour d'assises de Bruxelles a prononcé, vendredi après-midi, une peine de 30 ans de prison à l'encontre de Mikel Mehmetaj, reconnu coupable de meurtre et de tentative de meurtre. Le 26 septembre 2015, il avait tiré, à l'aide d'un pistolet, sur Anastas et Artan Qato, dans la rue de Malines à Bruxelles. Le premier est décédé des suites de ses blessures, le second a pu être sauvé in extremis.